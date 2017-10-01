КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

01.10.2017 21:43

Среди городов Донецкой области Покровск заметно отстает по созданию ОСМД (общество совладельцев многоквартирного дома). В Покровске - из четырех сотен многоэтажек - лишь 26, образовавших ОСМД, при этом в текущем году таких только 5. В то время как в соседнем Родинском таких уже 120 из двухста.

Один из них - многоквартирный девятиэтажный дом в микрорайоне Шахтерский. За более чем 30 лет кроме текущих ремонтов здесь ничего не происходило. Как следствие - аварийное состояние подвалов водо и канализационных сетей, кровля, которая постоянно течет и еще куча проблем. Поэтому люди и решили создать ОСМД.

Валентина Корчевская, председатель ОСМД «Шахтерский - 23», говорит, что стоимость квартплаты осталась неизменной. Но на собрании решили ввести дополнительную оплату.

В среднем их дом собирает в месяц почти 18 000 гривен, из которых четыре с половиной тысячи остается в ремонтном фонде.

Источник: novosti.dn.ua