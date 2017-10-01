Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию

01.10.2017 11:48

Украинская сторона СЦКК заявляет, что РФ продолжает нарушать нормы международного права в части пересечения российско-украинской границы.

Украинская сторона СЦКК заявляет про продолжающиеся нарушения норм международного права и законодательства Украины в части пересечения неконтролируемого правительством Украины участка российско-украинской границы со стороны Российской Федерации.

"Согласно докладу Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", в период с 19 по 26 сентября текущего года, зафиксировано увеличение почти наполовину по сравнению с предыдущим отчетным периодом, количество лиц в форме военного образца, которые пересекали границу индивидуально или в группах в обоих направлениях. Наблюдение за этой категорией лиц значительно осложняет то, что они пересекают границу в частных транспортных средствах с затемненными окнами, или автобусах и микроавтобусах с закрытыми оконными шторками", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбук в субботу вечером со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, аналогичная ситуация отмечается наблюдателями Миссии по проезду грузовых транспортных средств (524 грузовика направлялись в РФ, 334 - в Украине). Также значительно увеличилось количество автоцистерн с надписями на русском языке "Огнеопасно" (с 41 до 71 грузовика).

За указанный период в районе пограничного пункта пропуска "Гуково" зафиксировано движение 38 поездов (16 двигались в Украине, остальные 22 - в РФ).

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что на бывших официальных пунктах пропуска через государственную границу с РФ, которые сейчас не находятся под контролем правительства Украины, на данный момент является жесткий контроль со стороны ОРДО и ОРЛО. Наблюдатели ОБСЕ сталкиваются с трудностями в доступе к неконтролируемым участков границы.

Источник: telegraf.com.ua