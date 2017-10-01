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Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов
Бригады, сформированные из числа сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с 5 августа восстанавливают дома в Авдеевке Донецкой области, которые были повреждены в ходе обстрелов, заявил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
С 5 августа в Авдеевке Донецкой области бригады из сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям восстановили 68 частных домов, которые были повреждены в ходе обстрелов, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
По его словам, ремонтные работы в еще семи домах продолжаются.
"Чтобы к морозам починить людям поврежденное жилье, из областного бюджета выделили средства на строительные материалы, часть необходимого дают и международные организации, в частности Красный Крест. Сегодня на нескольких восстановленных домах проверил качество работ и побывал на семи объектах, где ремонты продолжаются", – отметил глава областной военно-гражданской администрации.
По словам Жебривского, он поставил задачу ремонтировать дома пожилых людей, которым некому помочь, комплексно.
Источник: gordonua.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, дом, обстрелы, Жебривский
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