Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов

01.10.2017 18:47

Бригады, сформированные из числа сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с 5 августа восстанавливают дома в Авдеевке Донецкой области, которые были повреждены в ходе обстрелов, заявил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

С 5 августа в Авдеевке Донецкой области бригады из сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям восстановили 68 частных домов, которые были повреждены в ходе обстрелов, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

По его словам, ремонтные работы в еще семи домах продолжаются.

"Чтобы к морозам починить людям поврежденное жилье, из областного бюджета выделили средства на строительные материалы, часть необходимого дают и международные организации, в частности Красный Крест. Сегодня на нескольких восстановленных домах проверил качество работ и побывал на семи объектах, где ремонты продолжаются", – отметил глава областной военно-гражданской администрации.

По словам Жебривского, он поставил задачу ремонтировать дома пожилых людей, которым некому помочь, комплексно.

Источник: gordonua.com