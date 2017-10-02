Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит

02.10.2017 13:55

Все знают, что нужно сделать, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, но из-за отсутствия политической воли еще несколько лет решения проблемы не предвидится. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA сообщил активист из Донецка, волонтер Энрике Менендес.

По мнению нашего собеседника, ситуация на Донбассе настолько сложна, что ни один из законов ее не решит. Энрике Менендес считает, что «закон о Донбассе» лишь заполнит образовавшийся во время конфликта юридический вакуум.

«Во-первых, сейчас почему-то об этом не так много вспоминают, но у нас еще в середине сентября закончилось действие закона о так называемом «особом статусе», и на замену этому закону ничего не пришло — он не был продлен и не был придуман новый. Во-вторых, наши западные партнеры давят по поводу того, что украинская центральная власть не предпринимает усилий по реинтеграции региона. Собственно, она вообще ничего не делает. Поэтому, возможно, т.н. закон о реинтеграции, хотя на самом деле реинтеграцией там и не пахнет, призван показать западным партнерам, что у нас идет внутриполитический процесс», - отмечает активист.

«Ну и в-третьих, уже действительно смешно, что АТО, которая на самом деле является войной, идет уже три года, и, конечно же, есть такой фактор, как радикально настроенные и политики, и часть общества, которая требует принять закон об оккупированной территории, признать Россию агрессором и весь комплекс, который за этим следует. Конечно, все это давит на президента и призывает каким-то юридическим документом эту «пробоину» заклеить», - добавляет Менендес.

По мнению собеседника издания, с принятием «закона о Донбассе» ничего не изменится ни в восприятии западными партнерами, ни во внутриполитической ситуации.

«Ни ситуация на фронте не изменится, ни внешние отношения не изменятся — вообще ничего не изменится. Это просто мышиная возня, которая отвлекает внимание политиков, общества, западных партнеров от реального урегулирования ситуации. В принципе, все знают, что нужно сделать, чтобы урегулировать ситуацию на самом деле, но политической воли на это нет, и, наверное, в нынешних обстоятельствах еще несколько лет как не предвидится», - отмечает активист.