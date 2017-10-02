- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Нужен режим тишины: Донбассу грозит новая экологическая катастрофа07:05
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
Все знают, что нужно сделать, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, но из-за отсутствия политической воли еще несколько лет решения проблемы не предвидится. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA сообщил активист из Донецка, волонтер Энрике Менендес.
По мнению нашего собеседника, ситуация на Донбассе настолько сложна, что ни один из законов ее не решит. Энрике Менендес считает, что «закон о Донбассе» лишь заполнит образовавшийся во время конфликта юридический вакуум.
«Во-первых, сейчас почему-то об этом не так много вспоминают, но у нас еще в середине сентября закончилось действие закона о так называемом «особом статусе», и на замену этому закону ничего не пришло — он не был продлен и не был придуман новый. Во-вторых, наши западные партнеры давят по поводу того, что украинская центральная власть не предпринимает усилий по реинтеграции региона. Собственно, она вообще ничего не делает. Поэтому, возможно, т.н. закон о реинтеграции, хотя на самом деле реинтеграцией там и не пахнет, призван показать западным партнерам, что у нас идет внутриполитический процесс», - отмечает активист.
«Ну и в-третьих, уже действительно смешно, что АТО, которая на самом деле является войной, идет уже три года, и, конечно же, есть такой фактор, как радикально настроенные и политики, и часть общества, которая требует принять закон об оккупированной территории, признать Россию агрессором и весь комплекс, который за этим следует. Конечно, все это давит на президента и призывает каким-то юридическим документом эту «пробоину» заклеить», - добавляет Менендес.
По мнению собеседника издания, с принятием «закона о Донбассе» ничего не изменится ни в восприятии западными партнерами, ни во внутриполитической ситуации.
«Ни ситуация на фронте не изменится, ни внешние отношения не изменятся — вообще ничего не изменится. Это просто мышиная возня, которая отвлекает внимание политиков, общества, западных партнеров от реального урегулирования ситуации. В принципе, все знают, что нужно сделать, чтобы урегулировать ситуацию на самом деле, но политической воли на это нет, и, наверное, в нынешних обстоятельствах еще несколько лет как не предвидится», - отмечает активист.
Теги: Украина, Донбасс, закон
- Блестящая Лия Ахеджакова обратилась к несгибаемой Надежде Савченко (ВИДЕО)
- Из-за непогоды обесточены почти тысяча населенных пунктов
- СБУ запретила звезде Голливуда посещать Украину
- Обмен пленными на Донбассе по принципу "всех на всех" невозможен
- ШОК! Копы задержали женщину при продаже собственного младенца
- У Порошенко есть жесткий альтернативный план по Донбассу
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Нужен режим тишины: Донбассу грозит новая экологическая катастрофа07:05
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- Гидрометцентр предупреждает о новых заморозках в стране13:40
- Нобелевскую премию по медицине получило "трио" американских ученых13:30
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- Население аннексированного Крыма тает: скорость вымирания подскочила в 2,2 раза13:15
- В НБУ сообщили новую причину девальвации гривны13:00
- Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых телеактеров12:45
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- Стрельба в Лас-Вегасе: погибли десятки людей,Трамп выступил с заявлением12:15
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"