Нужен режим тишины: Донбассу грозит новая экологическая катастрофа

02.10.2017 07:05

Затягивание с предоставлением гарантий безопасности со стороны "Л/ДНР" и российской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) не дает возможности выполнить ремонтно-восстановительные работы на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что таким образом, Донбассу грозит новая экологическая катастрофа.

"Неотложного решения ремонтно-восстановительных работ требуют следующие объекты: укрепление противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя третьей очереди на фенольном заводе (в населенном пункте Новгородское Донецкой области) и ремонт газопроводов-отводов к газораспределительных станций, вблизи населенных пунктов Марьинка и Крымское. Тем более, что эти объекты находятся вблизи линии разграничения сторон", - рассказала украинская сторона СЦКК.

Его представители добавили, что в кратчайшие сроки обеспечили получение гарантий безопасности со стороны ВСУ по заявкам во время проведения ремонтно-восстановительных работ, в то время, как со стороны террористов таких гарантий нет.

"Неконструктивная позиция российской стороны СЦКК и затягивание предоставления по вине представителей ОРДО и ОРЛО таких гарантий приведет к невозможности выполнить вышеуказанные работ из-за ухудшения погодных условий и обострения гуманитарной ситуации в районах населенных пунктов Марьинка и Крымское, а также рост угрозы чрезвычайной ситуации по загрязнению прилегающих почв и экологической катастрофы в районе населенного пункта Новгородское", - подчеркнули в СЦКК.

Источник: https://from-ua.com