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«Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
Террористы так называемой ДНР начали активно укреплять свои позиции, что может свидетельствовать о их подготовке к очередной фазе эскалации конфликта. Об этом на своей в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин по итогам поездки на Светлодарскую дугу, передает Обозреватель.
"Хотелось бы поговорить о противнике. Видя и зная, как он готовится и что происходит на их передовых позициях, понимаешь, что никто не собирается заканчивать войну на востоке Украины", – рассказал он.
Волонтер отметил, что никто не верит в миротворцев, которые станут между воюющими сторонами и возьмут под свой контроль кусок российско-украинской границы, после чего АТО сразу закончится.
"На той стороне идет подготовка в затяжной войне. Укрепляются все передовые позиции. Для опорников и блиндажей завозится лес – много леса, и много мешков, некоторые позиции "закатываются" в бетон, окопы роются в человеческий рост. Я не припомню, чтобы раньше так тщательно противник укреплял свои позиции. Это говорит о том, что они нас опасаются и готовятся к нашему наступлению", – подчеркнул Мысягин.
Он предположил, что осень и зима "будут горячими".
"Сила у нас там стоит очень большая. Укрепления наши на месте не стоят и потихоньку движутся на восток по всей линии фронта. Пехота окопы копает сутками. Нам бы туда еще леса и скобы побольше, было бы все идеально", – подытожил волонтер.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, ДНР
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