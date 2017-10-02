«Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне

02.10.2017 11:58

Террористы так называемой ДНР начали активно укреплять свои позиции, что может свидетельствовать о их подготовке к очередной фазе эскалации конфликта. Об этом на своей в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин по итогам поездки на Светлодарскую дугу, передает Обозреватель.

"Хотелось бы поговорить о противнике. Видя и зная, как он готовится и что происходит на их передовых позициях, понимаешь, что никто не собирается заканчивать войну на востоке Украины", – рассказал он.

Волонтер отметил, что никто не верит в миротворцев, которые станут между воюющими сторонами и возьмут под свой контроль кусок российско-украинской границы, после чего АТО сразу закончится.

"На той стороне идет подготовка в затяжной войне. Укрепляются все передовые позиции. Для опорников и блиндажей завозится лес – много леса, и много мешков, некоторые позиции "закатываются" в бетон, окопы роются в человеческий рост. Я не припомню, чтобы раньше так тщательно противник укреплял свои позиции. Это говорит о том, что они нас опасаются и готовятся к нашему наступлению", – подчеркнул Мысягин.

Он предположил, что осень и зима "будут горячими".

"Сила у нас там стоит очень большая. Укрепления наши на месте не стоят и потихоньку движутся на восток по всей линии фронта. Пехота окопы копает сутками. Нам бы туда еще леса и скобы побольше, было бы все идеально", – подытожил волонтер.

Источник: https://from-ua.com