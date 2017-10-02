- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"
В самопровозглашенной "ДНР" обнаружили серьезную проблему
Российские "советники" в формированиях так называемой "ДНР" констатируют провальный уровень обеспечения медико-санитарными средствами. В частности, сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", речь идет об индивидуальных аптечках, перевязочных средствах и кровоостанавливающих препаратах для подразделений оккупантов в первой линии.
"Как утверждают "советники", это является причиной высоких санитарных потерь в рядах боевиков, что усугубляется низкой оперативностью эвакуации раненых в местные лечебно-санитарные учреждения гражданской медицинской сети, на которую опирается вся система медико-санитарной помощи в оккупационных корпусах", – рассказали в ИС.
"Советники" также констатируют, что в случае резкой активизации и эскалации боевых действий и, соответственно, резкого возрастания количества раненых, действующая на данный момент система может "просто рухнуть", не справившись с потоком раненых.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный. Как стало известно, боец подорвался на мине.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ДНР, боевики
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- В ДНР наметили следующих, кто слетит вслед за Пургиным
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- 5 дней спустя МГБ ДНР сообщило, что стало с теми, кто митинговал в защиту Пургина
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- Сигнал тривоги: на Донбасі помітили бойовика в українському «пікселі»18:30
- Украине грозит повторение каталонского сценария: где и когда18:15
- Каталония может лишиться статуса автономии17:58
- Експерт розповів, чому Україні варто забути про вугілля з Польщі17:46
- «Укртелеком» повысил стоимость своих услуг17:30
- В Украине вводят международный налоговый стандарт17:18
- В Кабмине рассказали, когда включат отопление в домах17:06
- Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 50 человек16:54
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку