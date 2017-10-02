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“Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”
В 2018 году “Укрзализныця” планирует запустить два дизель-поезда на маршруте «Волноваха – Камыш-Заря" и два электропоезда на участке «Волноваха – Мариуполь».
Об этом сообщил директор регионального филиала ПАО «Укрзализныця» - «Донецкая железная дорога» Сергей Бугаев, передает УНИАН.
«После освобождения от оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областей нам вернулась практически руина, – рассказал Сергей Бугаев. – Устаревшие поезда в запущенном состоянии. Чтобы было понятно: из 144 вагонов 39 мы вынуждены были снять с эксплуатации. Поэтому электропоезда начали работать в 4-вагонном составе».
По словам Бугаева, все новые поезда Донецкой железной дороги оказались на оккупированных территориях.
«Не говоря уже о двух основных ремонтных базах – моторвагонное депо для электропоездов «Ясиноватая» и для дизелей – «Иловайск». Сегодня, из-за дефицита свободного подвижного состава, пригородные поезда курсируют по кольцевому графику. Это замедляет движение для большого количества людей. На участке "Волноваха – Мариуполь» перевозится в среднем 19,6 тысяч пассажиров в месяц. По маршруту "Волноваха – Камыш-Заря» – около 4,2 тыс. человек. Эти направления являются важными. Они обеспечивают сообщение с Мариуполем, единственным индустриальным центром на юге региона. Нужно перевозить к местам работы и обучения тысячи работников, студентов и учащихся, – отмечает Сергей Бугаев. – Но нынешних транспортных мощностей маловато».
Поэтому, по его словам, в следующем году анонсируется ввод в эксплуатацию еще двух дизель-поездов на маршруте «Волноваха – Камыш-Заря" и двух электропоездов на участке «Волноваха – Мариуполь». Перед тем необходимо провести капитальный ремонт и обновление поездов.
«Это предусмотрено в проекте плана капитальных инвестиций предприятия на 2018 год. Также должен быть создан пункт техосмотра для моторвагонного подвижного состава в Волновахе», – сообщил директор ДЖД.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Волноваха, Мариуполь, поезд, Укрзализниця
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