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В «ДНР» предупредили о терактах в Украине
Боевики «Донецкой республики» не собираются устранять первых лиц Украины, устроив террористические атаки, однако таким способом можно убить всех высокопоставленных украинских чиновников. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Новости Донецкой республики», такое заявление прозвучало от Александра Захарченко.
«Если мы будем уподобляться Украине — это будет чистый террор. Конечно, чисто технически можно организовать покушение на любого чиновника в Украине. Можно любого убить. Для нас это достижимая, решаемая задача. Но тогда мы превратимся в них. Я не говорю, что мы воюем с открытым забралом. Война есть война. Но минимальные понятия о чести и офицерском достоинстве должны оставаться», - отметил глава «ДНР», напомнив всем об инциденте с Александром Тимофеевым, «министром сборов и доходов», когда на него было совершено покушение.
Захарченко считает, что к покушению на «министра» причастны спецслужбы Украины, также он связал со спецслужбами и устранение боевика Арсена Павлова (Моторола). Глава «ДНР» также отметил, что вместо Моторолы в лифте тогда могла оказаться его семья.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР
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