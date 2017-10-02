Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В «ДНР» пропала связь «МТС»

02.10.2017 13:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «ДНР» пропала связь «МТС»

Сегодня днем на территории ОРДО произошел сбой в работе украинского мобильного оператора МТС («Vodafone-Украина»), сообщает «ДонПресс».
В социальных сетях местные жители отмечают, что проблемы со связью наблюдаются в центральных районах оккупированного Донецка и Макеевки. На данный момент абоненты не могут совершать звонки или отправлять СМС-сообщения.
В «Министерстве связи ДНР» подтвердили нарушения в работе украинского мобильного оператора МТС, заявив, что сбой произошел из-за повреждений линии связи в районе Славянска. Так называемый «министр связи» Виктор Яценко заявил: «Около полудня на территории Донецкой Народной Республики вновь стали наблюдаться перебои в работе украинского оператора подвижной (мобильной) связи „МТС“. Повреждены волоконно-оптические линии связи на участке Славянск — Лисичанск».
Когда будет восстановлена работа мобильного оператора пока неизвестно.



Теги: Донбасс, МТС, проблема
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх