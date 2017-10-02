В «ДНР» пропала связь «МТС»

02.10.2017 13:20

Сегодня днем на территории ОРДО произошел сбой в работе украинского мобильного оператора МТС («Vodafone-Украина»), сообщает «ДонПресс».

В социальных сетях местные жители отмечают, что проблемы со связью наблюдаются в центральных районах оккупированного Донецка и Макеевки. На данный момент абоненты не могут совершать звонки или отправлять СМС-сообщения.

В «Министерстве связи ДНР» подтвердили нарушения в работе украинского мобильного оператора МТС, заявив, что сбой произошел из-за повреждений линии связи в районе Славянска. Так называемый «министр связи» Виктор Яценко заявил: «Около полудня на территории Донецкой Народной Республики вновь стали наблюдаться перебои в работе украинского оператора подвижной (мобильной) связи „МТС“. Повреждены волоконно-оптические линии связи на участке Славянск — Лисичанск».

Когда будет восстановлена работа мобильного оператора пока неизвестно.