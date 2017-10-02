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Архив - Донецкая область

Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков

02.10.2017 16:02
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Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков

Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков, - сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке. 

По информации Жебривского, боевики "сыплют мины" на позиции украинских военных. 

"Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет", - написал он. 

На данный момент обстрел продолжается. Раздаются одиночные взрывы в районе позиций сил АТО. 

 

Источник: http://www.ostro.org 



Теги: Донбасс, Марьинка, боевики, обстрелы
 
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