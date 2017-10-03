Главная / Новости / Донецкая область / Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале
Последние новости раздела
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе22:09
- Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале21:46
Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале
03.10.2017 21:46
Соцсети рассказали о шокирующем случае в Донецке, где боевики выкрали местного бизнесмена и ярого сторонника "ДНР", после чего били его в подвале, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа, передает dialog.ua.
О случившемся рассказал один из пользователей социальной сети, отметив, что бизнесмен с 2014 года всячески поддерживал боевиков деньгами и техникой, имел знакомых в руководстве "республики". Указанный случай произошел в столице Донбасса на прошлой неделе.
Выяснилось, что с началом оккупации Донбасса бизнесмен подержал боевиков, так как его бизнес полностью завязан на российский рынок. При этом после отправки в подвал и избиения с бизнесмена потребовали 30 000 долларов, а из верхушки "ДНР" ему так никто и не помог.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, избиение, выкуп, бизнесмен, подвал, ДНР, боевики
Читайте также:
- Бутусов: "Для похорон наемного убийцы "Моторолы" власти РФ на оккупированном Донбассе заимствовали УКРАИНСКИЕ лозунги"
- Россия завалила Донецк "гуманитарными" учебниками
- Имитация жизни: история "ДНР" глазами патриотки Украины из Донецка
- "Власти ДНР" пообещали вернуть ДЭМЗ российской компании «Мечел» и назвали условия возврата
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе22:09
- Мариупольцев обяжут оплачивать поверку водомеров13:10
- Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР12:49
- "С каждым днем угасает надежда на светлое будущее”, - поддержавшие главаря "ЛНР" Плотницкого шахтеры больше месяца сидят под землей и просят денег12:41
- Пучдемон: Каталония объявит независимость через несколько дней12:19
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Yahoo признала взлом аккаунтов всех своих пользователей11:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- Защитники жалуются на питание: "У меня собака лучше ест"10:52
- В Оксфорде создали универсальную вакцину от гриппа10:40
- Почему Россия так сильно и так бесполезно поддерживает референдум в Каталонии08:31
- Что означает законопроект об отмене блокады08:16
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО07:53
- 8 правил, которые помогут подростку избежать сексуального насилия07:37
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко