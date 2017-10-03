“Давай лавэ и получай свой крест”: у главаря “ДНР” Захарченко закончились деньги на “медали” для “армии” - соцсети

03.10.2017 17:40

Боевики “ДНР”, принимавшие участие в тяжелых боях за Дебальцево, Саур-Могилу, Иловайск в 2014-2015 годах до сих пор не получили награды от властей “республики”. Вместо медалей им выдал грамоты, которые они оставили в мусорном ведре перед штабом. В соцсети боевики “ДНР” пишут, что в “республике” медали получают штабные и их любовницы, передает “Диалог.UA”.

“Три раза представлен. Вместо наград пять грамот. Три последних после вручения в мусорном ведре перед штабом оставил) Зато секретутки в крестах))”; “Я служил в 15-16 в славянском. Ни у одного мало-мальской медальки не видел. Давали разве что грамоты и то - редко”; “Они говорят: денег нет на металл. Вот давай лаве и получай свой крест”, - пишут террористы в соцсетях.