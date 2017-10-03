Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Гражданская война" в Украине: из Татарстана воевать на Донбассе ездили сотни наемников. Количество “груза 200” никому не интересно - росСМИ

03.10.2017 14:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Гражданская война" в Украине: из Татарстана воевать на Донбассе ездили сотни наемников. Количество “груза 200” никому не интересно - росСМИ

За три с половиной года войны на востоке Украине в ряды террористов “Л/ДНР” вступили около 500 татарстанцев. Число потерь неизвестно, но информация о новом “грузе 200” продолжает приходить до сих пор. 1 октября в Казани открыли отделение общественной организации “Союз добровольцев Донбасса”, объединяющей наемников “Л/ДНР”, передает “Диалог.UA” со ссылкой на “Московский комсомолец в Казани”.

На “торжественное” мероприятие наемники приходили без погон, в разной форме и с разными нашивками, среди которых “Спарта”, “Призрак”, люди Игоря Стрелкова. По словам главаря регионального отделения организации Михаила Шарова, с войны многие татарстанцы вернулись с ранениями, многие погибли. И хотя точное количество ликвидированных террористов из Татарстана неизвестно, в “Союзе” заявляют, что до сих пор получают информацию о гибели земляков.



Теги: Украина, Донбасс, гражданская война, Казань, Татарстан, ДНР, ЛНР, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх