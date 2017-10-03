- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе22:09
- Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале21:46
- В зоне АТО на российской мине подорвался 24-летний сапер ВСУ19:41
- "Пока киевской власти не будет, я не успокоюсь", - российская певица Чичерина пообещала бороться против Украины до конца. ВИДЕО19:14
Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе
Боевики в зоне АТО впервые с начала «школьного перемирия» применили реактивную систему залпового огня «Град» по позициям сил ВСУ на подступах к Гнутово на Мариупольском направлении. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook, передают fakty.ua.
«Сегодня, впервые с начала школьного перемирия пророссийские наемники применили реактивную систему залпового огня „Град“. В 16 часов враг выпустил 15 снарядов из „Града“ по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутовому», — говорится в сообщении.
Отмечается, что боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ с начала суток; двое украинских военных получили ранения.
«Около часа ночи боевики из автоматического гранатомета обстреляли наши позиции в районе Гнутово на мариупольском направлении. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения. Пострадавшим сразу была предоставлена квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное», — добавили в пресс-центре штаба АТО.
На донецком направлении с полуночи незаконные вооруженные формирования дважды обстреливали юго-восточные околицы города Авдеевка из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Мариупольское направление, Донецкое направление
- В секторе "Мариуполь" боевики провоцируют ВСУ на ответный огонь
- Мариупольское направление: ситуация становится всё хуже, в ход пошли минометы и арта
- Подробности сражений на Мариупольском направлении
- Мариупольское направление крыли артиллерией
- Боевики из пулеметов обстреливали позиции ВСУ в секторе «Мариуполь»
- Шкиряк із Широкіно: "Активно працюють професійні російські снайпери, є спроби прориву ДРГ ворога"
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»08:49
- Хроника АТО: боевики впервые с начала «школьного перемирия» применили «Грады» на Донбассе22:09
- Били, сломали ребра и забрали 30 000 долларов выкупа: соцсети шокированы случаем в Донецке, где бизнесмена и спонсора "ДНР" пытали прямо в подвале21:46
- В зоне АТО на российской мине подорвался 24-летний сапер ВСУ19:41
- "Пока киевской власти не будет, я не успокоюсь", - российская певица Чичерина пообещала бороться против Украины до конца. ВИДЕО19:14
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО11:59
- Yahoo признала взлом аккаунтов всех своих пользователей11:45
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября11:32
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки11:12
- Защитники жалуются на питание: "У меня собака лучше ест"10:52
- В Оксфорде создали универсальную вакцину от гриппа10:40
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"10:31
- В ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВА ВНЕСЕНА ВАЖНАЯ ПОПРАВКА10:09
- Кремлевский прихвостень Пушков брызнул ядом после заявления Муженко о подрыве складов в Калиновке: “Там прежде и Вия видели и другую нечисть09:51
- Украине ничего не нужно делать: известный журналист назвал условие, при котором ДНР-ЛНР исчезнут за несколько дней09:29
- Почему Россия так сильно и так бесполезно поддерживает референдум в Каталонии08:31
- Что означает законопроект об отмене блокады08:16
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО07:53
- 8 правил, которые помогут подростку избежать сексуального насилия07:37
- Проверьте себя на человечность!14:20
- Кто хранит это у себя дома, болеют раком: от этого нужно избавиться13:34
- Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко09:35
- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Кто, несмотря на запрет Киева, приплывает к берегам оккупированного Крыма и сотрудничает с РФ? Украина назвала страны, которые заодно с Россией
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду
- Ярош рассказал, как освободить Донбасс без военной операции
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- "Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"