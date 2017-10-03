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"Охоту на укров" закончил... В Сети показали фото уничтоженного террориста батальона "Призрак" с позывным "Дэн"
03.10.2017 12:35
На Донбассе уничтожен очередной террорист "ДНР" с позывным "Дэн", который входил в элитное подразделение боевиков "Призрак". Фотографию террориста опубликовал пользователь соцсетей с ником IgorGirkin, регулярно публикующий данные об убитых боевиках на Донбассе, передает dialog.ua.
Стало известно, что "Дэн" был убит в минувший четверг, 28 сентября. На опубликованном снимке боевик с нашивками "Новороссии" и оружием в руках позирует в лесополосе. При этом пользователи соцсетей узнали в убитом боевике знакомое лицо, предположив, что террорист мог быть родом из Алчевска.
Теги: Донбасс, погибший, боевик, террорист, ДНР, батальон
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