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"Пока киевской власти не будет, я не успокоюсь", - российская певица Чичерина пообещала бороться против Украины до конца. ВИДЕО
Российская певица Чичерина, известная своей поддержкой боевиков "ДНР", заявила, что будет бороться с Украиной до тех пор, пока нынешние "киевские власти" будут находиться во главе страны. "Пока той власти не будет, я не успокоюсь", - заявила она, передает dialog.ua.
Свое наглое заявление она сделала в комментарии одному из информационных каналов боевиков. Российская певица заявила, что "пиндосы" поджимают Россию с запада, а украинцы оказались "плохишами" и продались Западу за "бочку варенья и банку печенья". При этом Чичерина заявила, что Россия имеет полное право участвовать в войне на Донбассе, так как происходящее здесь касается ее в первую очередь.
В Сети пользователи гневно отреагировали на подобные высказывания почитательницы террористических республик и напомнили Чичериной о ее незаконном пересечении границы Украины.
Теги: Украина, США, Донбасс, граница, борьба, власть, ДНР, боевики
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