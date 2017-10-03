Ситуация на КПВВ: «Новотроицкое» порадовало отсутствием очередей

03.10.2017 12:25

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 50/70;

КПВВ «Марьинка» — 30/70;

КПВВ «Новотроицкое» — 0/0;

КПВВ «Гнутово» — 20/30.

Пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, остается интенсивным.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 27,5 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 4800 человек и 950 транспортных средств;

«Марьинка» — 7000 человек и 1305 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6105 человек и 1245 транспортных средств;

«Гнутово» — 2930 человек и 745 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6645 человек.