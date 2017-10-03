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В Мариуполе появился приют для бездомных собак. ВИДЕО
Вчера представители МКП “Щасливі тварини” показали новое место обитания. Под заводские трубы, на улицу Виктора Чукарина, 1( Кальмиусский район) будут отвозить всех бездомных животных, выловленных на улицах города. С улицы Флотской сюда перенесли карантинную площадку и небольшую операционную для животных, сообщает 0629.
В распоряжение нового предприятия отдали помещения старых заводских бань, два гектара территории комбината им. Ильича и большой кредит доверия мариупольцев. Новому руководству обновленного предприятия теперь придется доказать, что методы обращения с бездомными животными в Мариуполе гуманные.
“Предприятие новое, но все считают, что мы работаем по-старому”,- с некоторой обидой отмечает директор МПК “Щасливі тварини” Анатолий Бахеркин и добавляет, что предприятие докажет, что обращаться с животными будут гуманно.
В течение трех недель в городе работал Международный благотворительный фонд “Четыре лапы”, представители которого показывали, как проводить стерилизацию, какими препаратами нужно пользоваться и как ухаживать за животными после операции и т.д.
Отдельное внимание уделили отлову бродячих животных. Представители фонда "Четыре лапы" выезжали в места их массового скопления и показывали, как гуманно их отлавливать.
“Мариупольские "ловцы" привыкли работать со снотворным: из трубки распыляют снотворное, после собака засыпает и ее забирают. Специалисты же “Четырех лап” в своей работе не используют ни кинологическую петлю, ни снотворное, а стараются пообщаться с животным. К крайним мерам иногородние ловцы прибегали только если собака была достаточно агрессивна. Наши же представители “Коммунальника” с животными общаться не привыкли, а применяли менее гуманные методы”, - поделился Бахеркин.
Сейчас в задачах у нового руководителя не только обучить старых сотрудников, но и набрать новую команду "ловцов". У предприятия в скором времени появится новый спецавтомобиль, и на нем можно будет объезжать больше мест. Теперь на предприятии ждут, когда состоятся торги, и машина появится в распоряжении предприятия.
По результатам работы фонда "Четыре лапы" в Мариуполе было выловлено и стерилизовано 360 животных, как кошек, так и собак. В свою очередь ветеринарные врачи и "ловцы" получили сертификаты от МКП "Щасливі тварини" .
"Сертификаты подтверждают, что наши сотрудники научены гуманному обращению с животными. Предприятие хоть и новое, но сотрудники ведь прежние. Сейчас нашли "ловцы" знают, как общаться с горожанами, которые негативно относятся к сотрудникам службы. Теперь мы им рассказываем, что МКП "Щасливі тварини" выехали по жалобе: собаку отловят, стерилизуют и через неделю привезут на то же место. При этом она не будет давать потомство", - сообщил Бахеркин
"Понимая, что методы обращения с животными гуманны, мариупольцы сами звонят и просят приехать",- отмечают на предприятии.
Отдельного разговора заслуживает новое место содержания животных. Сегодня в клетках, которые МКП "Щасливі тварини" помогли построить Горводоканал и "Мариупольтеплосеть", содержится сразу по несколько взрослых животных, а в одной -даже несколько выводков щенят.
В клетках на момент прибытия журналистов не было ни мисок с едой, ни воды. Но, как заверил Бахаркин, собак только сегодня утром отловили и еще успели покормить. В день собаке положено 250 грамм сухого корма (на еду для животных предприятию выделено 70 тысяч гривен). Животные в новых клетках расположились на деревянных помостах, что, говорят в “Щасливих тваринах”, уже очень хорошо (на бывшей карантинной площадке зимой животные зачастую примерзали к бетонному полу - прим.ред.) "Правда, щенятам, конечно, нужно положить коврик", - заметила Галина Лекунова.
На новом месте известная зоозащитница, теперь по совместительству и ветеринар Галина Лекунова еще только осваивается. Говорит, что сегодня должны подвезти собак со старой карантинной площадки, и уже сегодня несколько кобелей сможет простерилизовать.
Для всех операций у нее есть собственный кабинет. Правда, в нем пока нет ничего кроме стола, холодильника и шкафа для препаратов. Сегодня с самого утра она полностью вымывала помещение, а дыры на стене закрывала плакатами.
К слову, стерилизация одного животного обходится около 300 гривен (при этом, стерилизация кобеля проходит быстрее и дешевле). Несмотря на то, что сотрудники предприятия только в стадии переезда в новое помещение, официально оно существует уже полгода.
За это время за собственные средства простерилизовало 600 кошек и собак (в месяц до 100 животных).
Отличительная черта стерилизованной собаки – клипса на ухе. В то же время на улице таких “меченных животных” встретишь нечасто. Как признается Бахеркин, выпускают с клипсами собак не так много, как хотелось бы.
"У нас отлавливается не так много собак, и всех мы стараемся пристроить. У нас много волонтеров, которые через Интернет находят для животных "добрые руки", - отметил Бахеркин.
А теперь о том, как должна работать карантинная площадка. В среднем на ней в неделю должно содержаться 30-40, а в месяц до 100 - 120 особей. По закону, в течение 7 дней их должны передержать на карантинной площадке. За это время врач должен определить, чем болеет животное, выявить, агрессивно ли оно. Обследованную собаку должны прооперировать, а через 3-4 дня после операции привезти на прежнее место.
Вместо послесловия. Сегодня на карантинной площадке своего часа ждут несколько десятков четвероногих. В том числе и, как его здесь называют недошарпей. Его поймали на 23-м микрорайоне, как впрочем и большинство других привезенных сегодня собак. Более 10 щенят, к примеру, привезли военные с территории аэропорта...
"Недошарпея" после стерилизации уже готовы забрать волонтеры в Днепре. Судьба остальных еще не решена. Пока же собаки содержатся в, откровенно говоря, некомфортных условиях. В длинном помещении возле завода мало света, но много грязи. Четвероногим постояльцам придется дождаться следующего года, когда помещение будут полностью отремонтировано. В ближайшей перспективе - отдельные будки...
Теги: Донбасс, Мариуполь, приют, бездомные собаки
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