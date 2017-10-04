"Идущий на смерть" боевик "ДНР" уничтожен на Донбассе: соцсети узнали о гибели боевика от страшных ранений

04.10.2017 21:24

Появились подробности смерти одного из боевиков "ДНР" Дениса Вороцянки с позывным "Дэн" из Стаханова, который был уничтожен на Донбассе в минувший четверг, 28 сентября, передает dialog.ua.

Соцсети смогли выяснить, что террорист получил тяжелые осколочные ранения, несовместимые с жизнью, и был похоронен 2 октября. Подробности смерти террориста сообщила пользователь Сети с именем Анна Долгарева. При этом пользователи отыскали страницу террориста в базе "Миротворца" и смогли выяснить, что Вороцянка регулярно документировал свое присутствие на Донбассе с оружием в руках в нашивках террористической организации "Новороссия".