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Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР

04.10.2017 12:49
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Пранкеры Вован и Лексус выступили с лекцией в ДНР

Пранкеры рассказали студентам, как воевать с помощью телефона. В Донецком национальном университете, который находится под контролем ДНР, 2 октября выступали российские пранкеры Вован и Лексус. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, передает korrespondent.net.

"Историческое событие. Телефонные разводилы в донецких университетах с лекциями еще не выступали. Вероятно, на очереди металлоломщики с лекцией о том, как полностью порезать на металл логистический центр АТБ за две недели", - написал он.

Как пишут издания сепаратистов, пранкеры привезли в Донецк для презентации книгу "Вован и Лексус. По ком звонит телефон".

"Войну можно вести дистанционно – посредством диалога. Донецк выбран не случайно. Мы начинали здесь еще в 2014 году, когда освещали события в Донбассе. Начинали общаться с украинскими политиками. В этой книге мы рассказываем о тех событиях", — заявил один из пранкеров.

Напомним, пранкер Лексус (Алексей Столяров) разыграл главу МВД Грузии Георгия Мгебришвили. Он позвонил ему под видом украинского коллеги Арсена Авакова и предложил выдать Михаила Саакашвили.

Ранее российские пранкеры Лексус и Вован утверждали, что позвонили от имени президента Украины Петра Порошенко премьеру Черногории Душко Марковичу и экс-президенту Черногории Мило Джукановичу.



Теги: Донецк, Донбасс, университет, война, телефон, лекция, ДНР
 
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