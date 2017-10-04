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Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 4 октября
Сегодня утром, 4 октября, на КПВВ Донбасса на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорск» - 40/100; «Марьинка» -30/70; «Новотроицкое» - 40/30; «Гнутово» - 30/20, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе на линии разграничения в районе проведения АТО, оставался достаточно динамичным.
В общем вчера в КПВВ было оформлено 32,9 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 7315 человек и 1015 транспортных средств;
«Марьинка» - 7665 человек и 1455 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 6435 человек и 1275 транспортных средств;
«Гнутово» - 3475 человек и 860 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 8000 человек.
Вчера, в КПВВ «Майорск» пограничники Краматорского отряда остановили машину, на которой намеревались незаконно перевезти товары через линию разграничения. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили масло, сыр и устройство для зарядки аккумулятора общей стоимостью 40 000 гривен. Обнаруженный товар передан сотрудникам фискальной службы.
Кроме того, на КРП «Марьинка» и в КПВВ «Марьинка» сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали два случая, когда граждане Украины пытались «решить вопрос» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. На такие предложения украинцы получили от пограничников категорический отказ, после чего нарушителей передали представителям Национальной полиции.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, пограничники, пункт пропуска, КПВВ, Нацполиция, ГПСУ
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