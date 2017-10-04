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В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО

04.10.2017 13:32
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В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО

Все чаще с концертами Донецк посещают российские музыкальные исполнители с неоднозначной репутацией - очередной наплыв в столицу Донбасса легенд российского шансона вызвал эмоциональную реакцию социальных сетей, сообщает dialog.ua.

Стало известно, что 29 октября в Донецке состоится концерт шансон-групп "Воровайки" и "БумеR" под пафосной вывеской "Легенды русского шансона". Афиша была опубликована в Интернете. При этом культурное мероприятие вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Люди считают, что блатные песни российских шансон-исполнителей о "мусорах, фраерах, шалавах и ворах" неоднозначно характеризуют культурный уровень "ДНР".

Видео одного из их концертов также опубликовали в Сети.

 



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, концерт, шансон, культура, ДНР
 
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