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Камни вместо угля, или Как мариупольских пенсионерок хотели «кинуть» на топливо
Мариупольским пенсионеркам продали уголь вперемешку с камнями.
Отопительный сезон уже на пороге, и две мариупольские сестры-пенсионерки, которым более 80 лет, Дарья и Мария Гайшинец, проживающие в частном доме в районе Новоселовки, решили запастись углем. Приобрели пенсионерки уголь у того же частного предпринимателя, у которого покупали уже несколько лет подряд. Купили 50 мешков, заплатив 5 714 грн. Сделка произошла 29 сентября. Но в этот раз вышло все не так гладко…
Пенсионерки сказали, что большая половина в мешках с углем оказалась простыми камнями. «Что же это он так с нами? Как этим топить можно? Деньги мы заплатили честно, а он нас обманул, выходит», - пожаловались старушки на предпринимателя. Они решили добиваться справедливости и позвонили менеджеру предприятия, предварительно вызвав полицейских.
Менеджер Игорь сказал, что старушкам нужно собрать все камни в мешок, нанять машину и привезти им, на что они не согласились.
Однако буквально через 5 минут перезвонил директор предприятия. Он сказал, что в течение часа приедут грузчики, заберут камни и пообещал компенсировать стоимость покупки. «Нам скандал не нужен», - заверил предприниматель.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, уголь, мошенники
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- Камни вместо угля, или Как мариупольских пенсионерок хотели «кинуть» на топливо15:04
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