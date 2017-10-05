Камни вместо угля, или Как мариупольских пенсионерок хотели «кинуть» на топливо

05.10.2017 15:04

Мариупольским пенсионеркам продали уголь вперемешку с камнями.

Отопительный сезон уже на пороге, и две мариупольские сестры-пенсионерки, которым более 80 лет, Дарья и Мария Гайшинец, проживающие в частном доме в районе Новоселовки, решили запастись углем. Приобрели пенсионерки уголь у того же частного предпринимателя, у которого покупали уже несколько лет подряд. Купили 50 мешков, заплатив 5 714 грн. Сделка произошла 29 сентября. Но в этот раз вышло все не так гладко…



Пенсионерки сказали, что большая половина в мешках с углем оказалась простыми камнями. «Что же это он так с нами? Как этим топить можно? Деньги мы заплатили честно, а он нас обманул, выходит», - пожаловались старушки на предпринимателя. Они решили добиваться справедливости и позвонили менеджеру предприятия, предварительно вызвав полицейских.



Менеджер Игорь сказал, что старушкам нужно собрать все камни в мешок, нанять машину и привезти им, на что они не согласились.



Однако буквально через 5 минут перезвонил директор предприятия. Он сказал, что в течение часа приедут грузчики, заберут камни и пообещал компенсировать стоимость покупки. «Нам скандал не нужен», - заверил предприниматель.

Источник: https://www.0629.com.ua