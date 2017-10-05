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Архив - Донецкая область

На оккупированном Донбассе нарастает протест населения

05.10.2017 12:47
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На оккупированном Донбассе нарастает протест населения

Семьи погибших боевиков недовольны льготами

Среди родственников и членов семей погибших боевиков "Л/ДНР" растет недовольство отсутствием льгот и социальных гарантий. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

Особое возмущение, пояснили эксперты, вызывает тот факт, что ветераны войны в Афганистане пользуются определенными льготами, которых не имеют боевики.

"Среди родственников боевиков в Донецке, Макеевке, Горловке, Луганске, Кадиевке обсуждается возможность проведения акций протеста с использованием соответствующих лозунгов. В свою очередь, местные "афганцы" опасаются, что в случае проведения любых протестных мероприятий главари "ДНР" отменят им льготыс целью улаживания конфликта", – пояснили в ИС.

 Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, протест, ДНР, ЛНР
 
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