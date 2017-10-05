Польские власти признали поставки угля из «Л/ДНР» в обход Украины

05.10.2017 14:58

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский пообещал запретить поставки угля из временно неподконтрольных территорий Донбасса.

Как передает replyua.net, соответствующую информацию в интервью журналистам «112.Украина» предоставил глав Минэнерго и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. «Во время встречи с министром мы затронули этот вопрос, нас заверили в скором проведении полной проверки и прекращения таких поставок», - заявил министр.



Также Игорь Насалик подчеркнул, что он встретился с журналистом, который опубликовал первую часть расследования из трех, в которой рассказывалось о поставках антрацита из временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей не только в Польшу, но и в ряд других стран Европы. Украинский министр добавил, что в настоящее время суть главной задачи заключается в том, чтобы максимально заблокировать процесс такой торговли.



Игорь Насалик отметил, что украинская сторона донесла до международных партнеров точку зрения, в соответствии с которой закупка антрацита, который добывается на оккупированных территориях – это непосредственное финансирование международного терроризма. «Нашу точку зрения услышали», - сделал вывод министр.