Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса

06.10.2017 18:16

Украина в случае попытки вернуть Донбасс силовым способом потеряет до 12 тысяч военнослужащих за 10 дней. Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, передает LIGA.net.

На вопрос, есть ли у Генштаба силовой сценарий по Донбассу, Муженко ответил, что в таком случае украинское общество должно быть готово к огромным потерям. По расчетам Генштаба, десятидневная военная операция с применением авиации может повлечь за собой потери личного состава в 10-12 тысяч человек.

Потери среди мирного населения будут еще больше, отметил Муженко. По опыту АТО на Донбассе, на 2300 погибших военных приходится 10000 погибших гражданских.

Источник: https://from-ua.com