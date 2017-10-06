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Архив - Донецкая область

Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса

06.10.2017 18:16
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Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса

Украина в случае попытки вернуть Донбасс силовым способом потеряет до 12 тысяч военнослужащих за 10 дней. Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, передает LIGA.net.

На вопрос, есть ли у Генштаба силовой сценарий по Донбассу, Муженко ответил, что в таком случае украинское общество должно быть готово к огромным потерям. По расчетам Генштаба, десятидневная военная операция с применением авиации может повлечь за собой потери личного состава в 10-12 тысяч человек.

Потери среди мирного населения будут еще больше, отметил Муженко. По опыту АТО на Донбассе, на 2300 погибших военных приходится 10000 погибших гражданских.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, закон, война
 
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