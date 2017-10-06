На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию

06.10.2017 13:23

В Донецкой области 929 правоохранителей будут нести ответственность за нарушение присяги и коррупцию.

Об этом в четверг, 5 октября, в ходе пресс-конференции сообщил начальник областного главка Национальной полиции Николай Семенишин.

“Ми створюємо атмосферу нетерпимості до корупції. У нас створено спеціальну комісію, яка розглядає всі факти порушень. За порушення присяги - звільняємо. Ніхто нічого не буде покривати", - сказал Семенишин.

По его словам, с начала 2017 года было открыто более 20 криминальных производств в отношении сотрудников полиции, 929 полицейских были привлечены к ответственности за нарушение присяги и коррупцию.

Источник: https://www.0629.com.ua