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Архив - Донецкая область

На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию

06.10.2017 13:23
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На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию

В Донецкой области 929 правоохранителей будут нести ответственность за нарушение присяги и коррупцию.

Об этом в четверг, 5 октября, в ходе пресс-конференции сообщил начальник областного главка Национальной полиции Николай Семенишин.

“Ми створюємо атмосферу нетерпимості до корупції. У нас створено спеціальну комісію, яка розглядає всі факти порушень. За порушення присяги - звільняємо. Ніхто нічого не буде покривати", - сказал Семенишин.

По его словам, с начала 2017 года было открыто более 20 криминальных производств в отношении сотрудников полиции, 929 полицейских были привлечены к ответственности за нарушение присяги и коррупцию.

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, полиция, сокращение
 
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