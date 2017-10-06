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Архив - Донецкая область

Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков

06.10.2017 10:55
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Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков

Стало известно об очередной «беде», которая произошла у боевиков «ЛДНР»

Сообщается, что на днях, бойцам ВСУ в зоне АТО удалось уничтожить склад с боеприпасами, топливозаправщики и технику на одной из баз террористов.

Как отмечают волонтеру, помощь в уничтожении вражеской техники оказали беспилотники, которыми армию активно снабжают неравнодушные граждане.

«Простые коптеры быстро определяют скопление техники и личного состава, планшет позволяет определить точное расстояние до противника. Несколько метких выстрелов в ответ из разрешенного вооружения — и вот мы радуемся таким сообщениям», — пишут они.

Также волонтеры отметили, что при этом украинские бойцы используют исключительно разрешенное вооружение, потому что руководство с ОБСЕ каждый день заглядывают в минометные и артиллерийские стволы в зоне отвода.

«И пока политики дерутся в Раде, в государстве куда ни глянь везде измена, мы вместе с вами помогаем пехоте создавать такие невероятные моменты счастья на оккупированной территории», — подчеркнули волонтеры.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, склад, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
 
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