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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ
06.10.2017 15:15
В ОГА дали добро. Но не для всех
В Донецкой области снова разрешена охота на диких животных. С началом боевых действий в нашем регионе запретили отстрел лис, кабанов, волков, зайцев и птицы. За три года их популяции значительно выросли и теперь волки и лисы доставляют массу проблем жителям сел.
В облгосадминистрацию, в частности, поступали жалобы от фермеров Покровского и Константиновского районов.
По словам председателя ОГА, на охоту смогут выйти только специально сформированные группы. В них войдут представители штаба АТО, полицейские, опытные охотники.
Комплекс мероприятий по отстрелу диких животных уже разработан.
Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, животные, стрельба
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