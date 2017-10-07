Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе

07.10.2017 19:36

Обычно голосование в Верховной Раде по пятницам не происходит. Но тут был особый случай. Накануне фракция «Самопомощь» сорвала голосования по президентским законопроектам, касающимся отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и взаимоотношений с ними.

Но, уже в пятницу, 6 октября, несмотря на блокирование трибуны, периодические драки и применение дымовых шашек, Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

В тот же день парламент принял в первом чтении и другой «донбасский» законопроект от президента – №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины».

Целый ворох сладостей

Законопроект №7164, прежде всего, еще на год продлевает срок действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Как известно, срок действия этого закона, принятого еще 16 сентября 2014 года, истекает 18 октября 2017 года.

По закону, Украина должна неконтролируемой части Донецкой и Луганской областей (в законе – оккупированной) массу интересных вещей. В частности – гарантированную амнистию и отсутствие дискриминации участникам событий.

Кроме того, в отдельных районах местными властями создаются отряды народной милиции из добровольцев, постоянно проживающих на этой территории (т.е. исключительно местных жителей). По сути, это легализация ныне существующих вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР». Впрочем, они должны работать по украинским законам.

Руководители прокуратуры и судов в особых районах назначаются по особому порядку, предусматривающему согласие на назначение местных органов власти.

Те же местные власти «содействуют использованию русского и других языков в устной и письменной форме в сфере образования, средствах массовой информации, создают возможности для ее использования на госслужбе, в судопроизводстве, экономической и социальной жизни, при проведении культурных мероприятий». Учитывая доминирование русского языка в особых районах, по сути в них вводится особый статус русского языка.

Более того. Закон прямо обещает содействие в развитии, усилении и углублении добрососедских отношений особых районов с России. Пикантность ситуации заключается в том, что второй принятый Радой законопроект – №7163 – признает Россию агрессором.

Есть и экономические особенности. Исключительно по инициативе местных властей особых районов правительство, министерства и другие органы власти Украины могут заключать договоры об экономическом и социальном развитии особых районов. В любом случае они обязаны реагировать на такие инициативы в течение 10 дней.

Сама господдержка заключается в том, что вводится особый режим инвестиционной и хозяйственной деятельности для восстановления и развития территорий. Расходы на это закладываются в госбюджет отдельно, а их количество не может быть уменьшено даже при сокращении бюджетных назначений.

Еще год для неработающего закона

Все вышеизложенное хорошо показывает, почему этот закон вызывал такую бурю эмоций. Впрочем, нужно отметить, что за три прошедших с момента его принятия года он так и не заработал. Причина проста. Все посылы должны были реализоваться после выборов 7 декабря 2014 года. А выборы должны были пройти лишь при условии «вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

С учетом дополнения, которое президент Петр Порошенко оперативно внес в проект №7164 по требованию депутатов, шансов заработать в будущем у этого закона также немного.

Дополнение звучит так: «Установить, что... особый порядок... вступает в силу исключительно после исполнения всех условий, изложенных в ст. 10 данного закона, в части, которая касается вывода всех незаконных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины». Надежды, что такое будет реально выполнено в ближайшее время близки к нулю.

«Одно из условий – назначение выборов на 2014 год, а мы живем в 2017 году. Юристы понимают, что мы это делаем исключительно, чтобы вооружить украинскую дипломатию требованием о выводе российских войск», – прямо заявил перед голосованием секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Иван Винник.

Тезис подтвердила и заместитель руководителя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар. «Там жесткие конкретные условия. Когда Украина возвращает себе контроль над украино-российской границей, когда оттуда будут выведены все незаконные вооруженные формирования и это должны проверить и подписать соответствующие бумаги и министр внутренних дел, и министр обороны, когда там будут работать украинские СМИ, украинские политические партии, украинская полиция - только при этих условиях Верховная Рада может подойти к возможности провозглашения выборов на Донбассе. В течение года все это сделать невозможно, поэтому этот закон – это просто дипломатический ход Украины, чтобы мы не были той стороной, которую Россия обвинит в срыве Минских договоренностей и будет добиваться в Европе снятия с себя санкций», – пояснила она.

Военная составляющая резко усиливается

Что касается проекта №7163, то тут все гораздо сложнее. Как уже говорилось, этот законопроект официально признает Россию агрессором, а отдельные районы Донецкой и Луганской области – временно оккупированными ею территориями. В этой связи объявляется, что любой изданный в этой связи акт «является незаконным и не создает правовых последствий».

Самый скандальным моментом проекта был тезис о приоритете выполнения Украиной положения Минских договоренностей. Упоминание о них в законе Украины, дало бы им юридический статус и, таким образом, сделало легитимными.

После долгих споров, парламент убрал из закона все упоминания о Минских договоренностях. Многих экспертов это насторожило, особенно в сочетании с переходом в законе от понятия АТО к понятию «военная операция с целью противодействия российской агрессии». Начальник генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко попытался всех успокоить, сообщив, что такие изменения лишь позволят прекратить разговоры о незаконном использовании армии в АТО.

Первым следствием изменений является переподчинение Национальной гвардии в Донбассе генеральному штабу. Вторым – переход всего руководства в Донбассе от Антитеррористического центра при СБУ к Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины, т.е. к военному командованию. Важным моментом здесь является то, что к военным переходит вся власть в Донбассе, включая т.н. координацию работы военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей. Но не только.

Как заявила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, в законопроекте расширяются полномочия главы государства по введению военного положения в Украине и ограничению прав органов местного самоуправления в случае его введения. Воcпользуется ли он этим?

Кстати, именно военные, согласно документу, будут определять «порядок пересечения линии разграничения и перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях».

Букет из пустых деклараций

Также данный закон впервые декларирует, что у переселенцев и жителей Донбасса есть некоторые права. А именно: «За физическими лицами, независимо от приобретения ними статуса ВПЛ или другого специального правового статуса, юридическими лицами сохраняется право собственности и другие материальные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, что находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, если оно приобретено в соответствии с законами Украины».

Однако, дальше простой декларации дело не пошло. «К этому законопроекту приковано внимание не только на территории, которую контролирует украинская власть, не только за рубежом, но и большого количества гражданского населения на оккупированных территориях. И какой посыл этим текстом мы им подаем? Ничего практически. Только один пункт – гарантия имущественных прав на недвижимое имущество», – уже заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Примечательно также, что в этом законе Украина официально сняла с себя ответственность за происходящее на неконтролируемых территориях. «Государство Украина не несет ответственность за противоправные действия Российской Федерации как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», – говорится документе.

Кстати, собственно с реинтеграцией неконтролируемых территорий Донбасса к законопроекту есть масса вопросов. Есть громкая декларация о подобных намерениях, но как конкретно будет достигнуто восстановление контроля над территориями, как при этом будут компенсированы ущемления прав и интересов граждан на этих территориях, совершенно непонятно.

Война или мир?

Впрочем, возможно, идея в другом. Возможно, это поможет упростить ввод миротворцев на Донбасс. Причем, как заявил Секретарь СНБО Александр Турчинов, «страна-агрессор, определенная законодательством, никогда не сможет участвовать в любых миротворческих мероприятиях».

«Эти два закона дадут нам возможность привлечь в Украину летальное оборонительное оружие, привлечь миротворческую миссию ООН, которая будет распространена по всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, закроет украинскую границу, даст возможность вывести российские войска, разминировать, разоружить и начать процесс принуждения к миру», – добавила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

В своем обращении по случаю принятия законов, президент Петр Порошенко в частности заявил: «Это дает четкий сигнал всем нашим соотечественникам на оккупированных Россией территориях, что Украина вернется к нам, а вы – в Украину… Закон о деоккупации... еще больше укрепляет правовую базу для применения Вооруженных Сил, расширяет их возможности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонного вооружения. Но хоть закон и регламентирует детально военный аспект борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь».

Все поняли правильно, кроме России?

В мире на принятие законов отреагировали по-разному. «Мы приветствуем решение Рады о продлении положений об особом статусе Донбасса и подтверждаем наше обязательство по мирному решению конфликта в рамках Минского процесса», – говорится в заявлении посольства Германии в Украине.

«Приветствую продление действия особого порядка местного самоуправления на востоке Украины. Принятие этого закона подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в рамках Минских соглашений», – заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

В тоже время в России выразили свое неудовольствие. «В законе есть статья, где Россия называется агрессором, и также там не содержится никакого упоминания о Минских договоренностях. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой. Формулировка о России как о стране агрессоре противоречит букве и духу Минских договоренностей», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер сказал: «Продление специального статуса показывает, что Украина предпринимает жесткие шаги ради мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы наступил мир – пришло время положить конец конфликту».

Источник: dnews.dn.ua