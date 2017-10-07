Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков

07.10.2017 14:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков

Трое горняков спасли из-под завалов на шахте «Белозерская» в Доброполье Донецкой области.

Об этом сообщил на своей странице в ФБ сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Авария на предприятии произошла вчера. Спасатели 12 часов занимались эвакуацией шахтеров из-под земли.

«Бойцы горно-спасательной службы спасли из-под завалов трех шахтеров. В эту секунду все поднимаются на поверхность. С возвращением» - написал Волынец. 

Источник: «Вчасно»



Теги: Донбасс, спасатели, профсоюз, горняки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх