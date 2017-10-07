В Мариуполе столкнулись два авто

07.10.2017 18:03

В Мариуполе в ДТП разбились две иномарки.

Об этом 0629 сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Сегодня утром, около 10:00 на Флотской улиц произошло ДТП. Водитель автомобиля "Нисан" не убедился в безопасности своих действий и дорожной обстановки и совершил столкновении с автомобилем "Фольцваген".

В результате аварии оба авто сильно пострадали, у обоих разбиты бамперы.К частью, помощь медиков никому не понадобилась. На месте работали полицейские.

Был составлен протокол в отношении водителя "Ниссана" по ст.124КоАП Украины.