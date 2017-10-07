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В Селидово наркотические булочки не попали к адресату
В дежурную часть Селидовского отделения полиции (Покровская оперзона полиции Донетчины) поступило сообщение от дежурного Селидовской исправительной колонии, который сообщил, что одному из осужденных, неизвестный мужчина принес нафаршированный подозрительной начинкой «гостинец».
Во время осмотра передачи, работники учреждения обнаружили булочки с не совсем съедобной начинкой - небольшими полиэтиленовыми пакетиками с веществом, похожим на наркотическое.
Сам осужденный говорит что ни от кого не ожидал передачку, «скорее всего ошиблись». Показания адресата будут проверены во время досудебного расследования.
Обнаруженное вещество изъято и направлено на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Источник: ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, Селидово, наркотики, булочки
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