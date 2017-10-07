Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой

07.10.2017 17:44

Собственный корреспондент телеканала СТБ Андрей Почтев и оператор Артем Деженков попали под обстрел на позициях украинских военных под Красногоровкой в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Почтев.

"Сегодня днем с Артём Деженков попали под жесткий обстрел на позициях под Красногоровкой, и только каким-то чудом не оказались в зоне поражения внезапно прилетевшей гранаты из ВОГа", - написал он.

Также журналист поблагодарил военных, которые укрыли их во время боя, а после помогли покинуть горячую точку.

"На прощание пацаны сказали, что сегодня у нас второй день рождения. Посему, с Днюхой тебя, Артем Дмитриевич...к слову, уже второй на этой неделе", - добавил Почтев.

Источник: kumar.dn.ua