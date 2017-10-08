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Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников
Сотрудники правоохранительных органов за неделю на Донетчине задержали 35 террористов, а также их пособников. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.
Отмечается, что полицейские, несущие службу на блокпостах региона, проверили более 36 тысяч жителей, а также более 18 тысяч легковушек и грузовиков. В результате были зафиксированы 73 правонарушения. Больше всего правонарушений обнаружено сотрудниками Центрального (Мариуполь) и Волновахского отделов полиции.
Так, по данным правоохранителей, мариупольские полицейские доставили в территориальные подразделения местной полиции 2 человек, подозреваемых в непосредственном участии в незаконных вооруженных формированиях, и обнаружили 2 разыскиваемых преступника.
В Волновахе, в свою очередь, выявлены 3 вероятных участника НВФ, кроме того, установлены 3 человека, которые находились на территории Украины незаконно.
"Всего же полицейские Донецкой области отработали 30 человек, которые, согласно имеющимся базам МВД, участвовали в нелегальных террористических подразделениях так называемой "ДНР" и еще 5 человек, которые поддерживали с ними тесную связь. Нашли жителя, который числился в полицейских базах как безвести пропавшее лицо, и привлекли к ответственности 5 разыскиваемых преступников", - отчитались в полиции.
Источник: censor.net.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, террористы
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