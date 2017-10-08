- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
Известный украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина имеет фактически трехкратное преимущество в военной силе на Донбассе, поэтому при определенных сценариях и условиях, украинские силовые подразделения могут военным путем освободить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".
Жданов отмечает, что в этом вопросе важно все просчитать и сделать правильные прогнозы: в том случае, если российско-террористические войска будут обладать 200 танками, 300 БМП, 100 РСЗО и 200 единицами орудий, тогда Украине придется идти в атаку, как в 1941 году, что приведет к серьезным потерям.
По его мнению, главное – сделать грамотную оценку численности войск и единиц техники противника. И если, согласно заявлению главы СНБО Александра Турчинова, российско-террористическая армия обладает силой в 35-40 тысяч человек, то численность Вооруженных сил Украины на Донбассе, по оценкам разведки РФ, составляет 80-90 тысяч человек. Таким образом, Украина имеет фактически трехкратное преимущество перед войсками России на Донбассе и ее террористическими организациями.
Между тем, нельзя забывать, что Украину активно поддерживают наши партнеры и союзники: в Прибалтике и Польше уже сосредоточены два авиационных крыла.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что если США и в дальнейшем так будут поддерживать Украину, то наша армия станет самой сильной в Европе и уверенно победит врага.
Теги: Украина, Донбасс, военные, эксперт, АТО
- Накануне Евро-2012 французская полиция дает мастер-класс нашим правоохранителям (ФОТО)
- Десятки БТРов и 8 "Ураганов": Россия продолжает подтягивать войска к границе
- Эксперты раскрыли уловку боевиков "ЛНР"
- Украинские военные провели батальонные учения в зоне АТО
- Бельбек штурмуют с гранатами и под звуки выстрелов (ВИДЕО)
- Украинские военные покинут Крым
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Украинка установила два сверхчеловеческих рекорда08:46
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Эрдоган объявил о военной операции в сирийском Идлибе08:21
- Гройсман объяснил, как будут начисляться субсидии в новом отопительном сезоне08:15
- Счастливые находки: 10 вещей, которые приносят удачу08:04
- «Море по колена»: несмотря на запрет СБУ в Украину приехал блогер из РФ Варламов07:58
- Що нігті здатні розповісти про ваше здоров'я?07:52
- У Фінляндії з’явився перший вагітний чоловік07:46
- Семь снов, которые предупреждают о важных событиях07:34
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Счастливые находки: 10 вещей, которые приносят удачу08:04
- Що нігті здатні розповісти про ваше здоров'я?07:52
- Семь снов, которые предупреждают о важных событиях07:34
- Законы Порошенко по Донбассу: несколько причин, по которым дрались в Раде22:30
- Что нужно сделать, чтобы восстановить микрофлору кишечника22:13
- Вся правда о крепатуре - «боли в мышцах после тренировки»20:22
- Такі поцілунки визнали шкідливішими за сигарети20:05
- Составлен список самых бесполезных медицинских процедур16:07
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Как часто можно есть яйца на самом деле
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз
- Нужно говорить с жителями Донбасса, по возможности - и с Захарченко