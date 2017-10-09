Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"

09.10.2017 11:05

Сегодня утром боевики перекрыли движение транспорта в Тельманово, а также не пропускают к КПВВ «Гнутово», сообщает «ДонПресс».

Местные жители в социальных сетях сообщают, что транспорт через поселок практически не пропускают, так как боевики ищут диверсантов. По словам очевидцев, не пропускают даже транспорт, который направлялся в пункт пропуска Гнутово.

Люди пишут: «Для всех желающих ехать на Гнутово. Тельманово перекрыто. Проезда практически нет. Час в очереди, разворот и поездка назад на Еленовку. Ищут ДРГ». «Перед Тельманово устроили блок пост. Люди стоят уже 3-й час. Переписывают всех на бумажку».