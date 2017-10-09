Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"

09.10.2017 11:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"

Сегодня утром боевики перекрыли движение транспорта в Тельманово, а также не пропускают к КПВВ «Гнутово», сообщает «ДонПресс».
Местные жители в социальных сетях сообщают, что транспорт через поселок практически не пропускают, так как боевики ищут диверсантов. По словам очевидцев, не пропускают даже транспорт, который направлялся в пункт пропуска Гнутово.
Люди пишут: «Для всех желающих ехать на Гнутово. Тельманово перекрыто. Проезда практически нет. Час в очереди, разворот и поездка назад на Еленовку. Ищут ДРГ». «Перед Тельманово устроили блок пост. Люди стоят уже 3-й час. Переписывают всех на бумажку».



Теги: Донбасс, Тельманово, дорога, блокпост, боевики, Гнутово
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх