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Архив - Донецкая область

В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"

09.10.2017 20:10
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В оккупированном поселке на Донбассе боевики "ДНР" ищут "украинских диверсантов"

Боевики в "ДНР" в оккупированном поселке Бойковское (бывшее Тельманово в Донецкой области) проводят подомовую перепись жителей, проверяют магазины и организации, полностью перекрыв населенный пункт на въезд и выезд.

Об этом пишут очевидцы в соцсетях, сообщает ОстроВ.

Отмечается, что оккупанты закрыли указанный населенный пункт, чтобы произвести проверку населения и организаций, а также информацию о трудоустройстве местных жителей. С какой целью это осуществляется - неизвестно.

"Наш поселок закрыт. Переписывают население и проверяют магазины на сертификаты качества и трудоустройство. Также проверяют организации, - написал один из пользователей.

В соцсетях уточняется, что боевики ходят по дворам, проверяют паспорта, телефоны и личный автотранспорт. По слухам, циркулирующим среди жителей поселка, силовики "ДНР" ищут "украинских диверсантов".

"Ищут ДРГ!!!!!! Не рекомендую ехать в Тельманово!!!!!!!" - предупреждают друг друга жители.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, диверсанты
 
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