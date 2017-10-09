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Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
Для того, чтобы освободить оккупированные Донецк и Луганск, не понадобится несколько десятков лет. Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам издания «Апостроф» заявил экс-лидер «Правого сектора», народный депутат Дмитрий Ярош, который также возглавляет «Украинскую добровольческую армию».
«Мы – мужчины, мы являемся гражданами и защитниками нашего государства. Безусловно, не идеально. Очень хочется, чтобы в Донецке состоялся парад победы. Зайти, провести зачистку, пройтись по городу, затем посидеть в ресторане, на берегу реки... Хочется. Я для этого делаю все, что можно», - говорит он. Вместе с тем, лидер УДА считает, что под контроль Украины Донецк и Луганск вернутся достаточно скоро. «Речь идет не о десятках лет, а о гораздо меньшем сроке», - считает Дмитрий Ярош.
В то же время, депутат добавил, что ему очень сильно хочется завершения войны. Ярош пообещал, что в этом случае он перестанет заниматься политикой и будет воспитывать внуков и писать книги. «Вполне вероятно, что скоро так и произойдет. Вспомните слова из песни «Этот День победы мы приближали, как могли», - говорит он.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, Ярош
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