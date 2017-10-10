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Аваков сделал резонансное заявление: возвращение Донбасса уже "не за горами" - российским наемникам не спастись
Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что в скором времени оккупированные территории Донбасса будут возвращены под юрисдикцию Украины. Об этом он заявил журналистам на 14-й международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2017", передает "Диалог.UA".
По его словам, на сегодняшний день существует несколько сценариев урегулирования ситуации на востоке страны. Каждый из них может кардинально повлиять на ситуацию, вопрос заключается только во времени. "Я оцениваю перспективы того, чтобы вернуть Донбасс в Украину, хорошими.
Как это будет: через миротворческую миссию или через движение освобождения, или каким-то другим способом, не знаю, посмотрим. Каждый должен делать то, что должен, и тогда будет хорошо", - сказал министр.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, территория, возвращение, Аваков, наемники, миротворцы
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