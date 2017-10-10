Маниакальное желание власти "вечного" хозяина Кремля: экс-советник Путина предупредил, на что готов президент РФ ради нового срока

10.10.2017 13:14

Бывший советник президента Российской Федерации Андрей Илларионов предполагает, что хозяин Кремля намерен умело манипулировать населением страны при помощи оккупированных территорий, передает dialog.ua.

Террористические "ДНР" и "ЛНР", в отличие от самопровозглашенного Приднестровья, имеют общую границу с Российской Федерацией, поэтому аннексия Донбасса может стать для Владимира Путина отличным шагом в предвыборной кампании. Такое мнение высказал бывший советник президента Российской Федерации Андрей Илларионов.

"В какой-то момент, например, перед "выборами" 2024 года он (Путин - ред.) может сказать: когда я заступал на пост президента, границы России были вот такими, а сейчас посмотрите – она вот такая, плюс Крым, плюс Южная Осетия, плюс Донбасс, плюс, возможно, еще Беларусь, без Вейшнории. Смотрите, какая страна стала", - отметил дипломат.

Также Илларионов подчеркнул, что именно такие манипуляции Владимир Путин будет использовать, чтобы вновь ввести россиян в заблуждение. "У нас идет исторический процесс объединения крупнейшего в мире разделенного народа. Это поистине историческое достижение", - дополнил экс-советник цитату российского президента.