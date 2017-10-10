- В Мариуполе картофель напичкан нитратами. ВИДЕО22:20
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии21:29
- В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников21:09
- Аваков сделал резонансное заявление: возвращение Донбасса уже "не за горами" - российским наемникам не спастись18:44
- В «ДНР» объявили в розыск главаря боевиков «Мачете»18:21
- В «ДНР» проблемы с интернетом: в «республике» все объясняют «украинской диверсией»17:35
- Районы Донецка будут частично обесточены16:54
- Вооруженные боевики "ДНР" преградили ОБСЕ доступ в оккупированное Седово и требовали от наблюдателей национальные паспорта16:36
- Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу16:14
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы14:16
Маниакальное желание власти "вечного" хозяина Кремля: экс-советник Путина предупредил, на что готов президент РФ ради нового срока
Бывший советник президента Российской Федерации Андрей Илларионов предполагает, что хозяин Кремля намерен умело манипулировать населением страны при помощи оккупированных территорий, передает dialog.ua.
Террористические "ДНР" и "ЛНР", в отличие от самопровозглашенного Приднестровья, имеют общую границу с Российской Федерацией, поэтому аннексия Донбасса может стать для Владимира Путина отличным шагом в предвыборной кампании. Такое мнение высказал бывший советник президента Российской Федерации Андрей Илларионов.
"В какой-то момент, например, перед "выборами" 2024 года он (Путин - ред.) может сказать: когда я заступал на пост президента, границы России были вот такими, а сейчас посмотрите – она вот такая, плюс Крым, плюс Южная Осетия, плюс Донбасс, плюс, возможно, еще Беларусь, без Вейшнории. Смотрите, какая страна стала", - отметил дипломат.
Также Илларионов подчеркнул, что именно такие манипуляции Владимир Путин будет использовать, чтобы вновь ввести россиян в заблуждение. "У нас идет исторический процесс объединения крупнейшего в мире разделенного народа. Это поистине историческое достижение", - дополнил экс-советник цитату российского президента.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, граница, выборы президента, оккупация, ДНР, ЛНР
- Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук
- Путин живет в страхе: в Кремле панически боятся, что Украина соберется с силами и освободит Донбасс военным путем, - Карин
- Украина готовит для "донбасских республик" ров, вал и колючую проволоку?
- Пономарь: Американский кнут и немецкая морковка меняют позицию Путина по миротворцам на Донбассе
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- В Мариуполе картофель напичкан нитратами. ВИДЕО22:20
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии21:29
- В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников21:09
- Аваков сделал резонансное заявление: возвращение Донбасса уже "не за горами" - российским наемникам не спастись18:44
- В «ДНР» объявили в розыск главаря боевиков «Мачете»18:21
- В «ДНР» проблемы с интернетом: в «республике» все объясняют «украинской диверсией»17:35
- Районы Донецка будут частично обесточены16:54
- Вооруженные боевики "ДНР" преградили ОБСЕ доступ в оккупированное Седово и требовали от наблюдателей национальные паспорта16:36
- Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу16:14
- Череда страшных убийств в оккупированном Луганске продолжается: обнаружено тело пропавшего полгода назад 25-летнего таксиста Сергея Дмитренко14:36
- Минздрав: 69% украинцев занимаются самолечением из-за безденежья 22:39
- В Мариуполе картофель напичкан нитратами. ВИДЕО22:20
- Эксперт объяснил, какие из тарифов ЖКХ для украинцев могут подорожать в первую очередь21:46
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии21:29
- В Мариуполе перевозчики требуют 230 миллионов компенсации за провоз льготников21:09
- Турчинов: В РФ поедут только разведчики и шпионы. ВИДЕО20:49
- По Сети прокатилась волна воспоминаний о прежнем Донецке: "Раньше тут пели Beyonce и Rihanna, а теперь даже присесть негде, все разрушили, но зато без "хунты" и "свободные". ВИДЕО20:26
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- "Сколько медведя не облизывай, он добрее не станет", - Цимбалюк рассказал, почему Земан "получит на орехи" в Кремле за идею о компенсации за аннексию Крыма19:34
- Международный скандал: Украина получила пощечину от Венгрии19:11
- Сотрудничество с МВФ сыграло с Украиной злую шутку19:58
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье11:24
- 3 продукта которые перед употреблением мыть нельзя08:22
- Риелтором легко стать, но трудно им остаться07:14
- Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы22:45
- Продукты, которые крайне полезны для сердца20:27
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Европа на ушах: над Украиной «летает» страшное радиоактивное облако
- Неподконтрольные территории Донбасса можно покинуть без паспорта (ИНСТРУКЦИЯ)
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Украина не получит миротворцев на Донбасс: военный эксперт объяснил