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Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных

10.10.2017 09:52
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Мариуполь выйдет на всеукраинский марш за права животных

В Мариуполе пройдет всеукраинский марш в защиту прав животных.

Жители Мариуполя, Киева и Львова, Днепра, Одессы и других городов страны одновременно выйдут на шествие, чтобы защитить права животных.

Марш за права животных пройдет 15 октября в 12:00, говорится на странице организаторов.

«Мы устали слушать пустые обещания власти и смотреть на бездействие правоохранительных органов. Права животных - это не пустые слова в законе, а защита и ответственность», —  говорится в сообщении.

Инициатор марша - зоозащитная инициатива UAnimals.

Источник: «Вчасно»



Теги: Донбасс, Мариуполь, права, защита животных
 
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