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"Нельзя так издеваться над людьми в 21-м веке! Нас взяли в рабство", - работники отжатых у Ахметова предприятий Донбасса в панике - главари "ДНР" запретили им покидать пределы "республики"
"Народная республика" продолжает "радовать" жителей Донбасса "народными" законами и указами. Так, главари "ДНР" запретили специалистам предприятий "Внешторгсервис" покидать пределы оккупированных территорий. Об этом сообщил известный украинский журналист Юрий Бутусов, передает "Диалог.ua".
Он отметил, что такой новостью с ним поделился знакомый из оккупированного Донбасса. Компания "Внешторгсервис", которая взяла под свой контроль "отжатые" ахметовские предприятия, ввела для их работников строгий запрет на посещение неоккупированной Украины.
"Чтобы не устроились на работу и не уехали", - объяснил житель Донбасса, уточнив, что отказавшимся подписывать данный сомнительный документ угрожают увольнением. "Нас взяли в рабство. Далеко не все тут их сюда звали. Сидим пока тут в ожидании чуда", - констатировал источник Бутусова.
Теги: Украина, Донбасс, закон, рабство, запрет, увольнение, оккупация, ДНР
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