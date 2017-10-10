Подземный бунт в Мирнограде: горняки намерены протестовать бессрочно

10.10.2017 08:58

Число работников шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь», принимающих участие в подземном голодном бунте, на конец дня 9 октября достигло 52 человек. Об этом ТК «Орбита» сообщил председатель местной организации НПГУ Мирнограда и Покровского района Александр Абрамов.

Из-за невыплаты заработной платы на поверхность отказываются выезжать горняки добычных участков №5 и №6, а также проходчики и рабочие конвейерного транспорта.

«Профсоюзные лидеры вместе с директором предприятия побывали в шахте, встретились с бастующими рабочими, передали им еду, – сообщил Александр Абрамов. – Однако ни на какие уговоры и обещания люди больше не идут и ни сегодня, ни завтра выезжать не собираются. Дома горняков ждут семьи, дети, которых нужно кормить и одевать. Уже октябрь, пора получать зарплату за сентябрь – а между тем шахтеры «Капитальной» получили только 10% заработанного за август. О ситуации известно в профильном Министерстве энергетики и угольной промышленности, мы поддерживаем постоянную телефонную связь с замминистра Анатолием Корзуном. Завтра доложим о происходящем на конференции трудового коллектива ГП «Мирноградуголь» и примем соответствующее решение».

Свои требования работники предприятия изложили в письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и руководителя профильного министерства Игоря Насалика. Председатель НПГУ Михаил Волынец разместил копию документа на своей странице в «Фейсбук».



