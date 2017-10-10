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Архив - Донецкая область

В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии

10.10.2017 21:29
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В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии

Для получения пенсий престарелыми и людьми с инвалидностью, проживающими на неподконтрольной украинским властям территории, может быть разработан механизм идентификации, который не потребует пересечения линии разграничения. Об этом заявила народный депутат Наталья Веселова.
Как рассказала Веселова, такой механизм может быть разработан Кабинетом министров в случае принятия законопроекта №6692.
«Для таких людей должны быть отдельные механизмы подтверждения их личности. Дальше будет вестись работа между правительством и международными организациями, имеющими представительства на неподконтрольной территории», – сказала Веселова во время брифинга в Бахмуте.
По ее словам, правительство должно дать этим международным организациям полномочия на осуществление определенных действий.
«Например, физическую идентификацию, проверку личности, прием заявлений и так далее. Они будут уполномочены осуществлять некоторые функции государственных органов власти на неподконтрольной территории», – пояснила Веселова.
Источник Восстановление Донбасса



Теги: Донбасс, территория, оккупация, пенсии
 
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