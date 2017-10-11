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Боевики фурами вывозят украинское зерно с Донбасса в Россию
В сутки границу пересекают десятки грузовиков. С оккупированных территорий Донбасса тоннами вывозят украинское зерно. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает segodnya.ua.
"Из "ЛНР" продолжает вывозиться на территорию России зерно нынешнего урожая. Отмечается проход через Новошахтинск и Краснодон-Изварино по 15-20 грузовиков с зерном в сутки, в отдельные дни – до 30 машин. Автомобили в основном с ростовскими номерами", – рассказали в ИС.
Как пояснили эксперты, речь идет в основном о фуражном зерне.
Напомним, боевики на Донбассе ищут способы оправдать существование своих псевдореспублик. В частности, в так называемой "администрации главы "ДНР" обсуждается возможность "повышения легитимности" самопровозглашенных "Л/ДНР" путем их присоединения к т.н. "Содружеству непризнанных государств". Последнее в России также именуется как "СНГ-2".
Данное образование было создано в 2000 году (в первом формате – в 1992), на сегодня в него входят Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровская Молдавская Республика и Южная Осетия. С 2008 года, после агрессии РФ против Грузии и вхождения в "СНГ-2" Абхазии и ЮО, данное формирование курируется администрацией президента РФ.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, зерно, ДНР, ЛНР, боевики
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