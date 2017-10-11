- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население
Жителей оккупированных территорий запугивают и задерживают. Среди боевиков так называемой "ДНР" интенсивно распространяется информация о возможном "наступлении" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua.
По данным ведомства, этим занимается командование противника в рамках информационно-психологической кампании, в ходе которой устойчивые антиукраинские настроения навязываются населению временно оккупированных территорий.
"В то же время, по указанию кураторов ФСБ РФ, руководством т.н. "МГБ" с 9 октября усилены контрразведывательные мероприятия на контрольных пунктах въезда/выезда. На дополнительно установленных постах у граждан тщательно проверяются документы, личные вещи, мобильные средства связи и компьютерные носители информации. В результате таких мероприятий значительно увеличилось количество случаев необоснованного задержания граждан и обвинений их в т.н. "шпионской деятельности", – отметили в разведке.
Теги: Донбасс, разведка, ФСБ, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, Минобороны
- За сутки боевики 27 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
- Противник 37 раз открывал огонь по позициям украинских защитников, ранены двое военных
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя
- За сутки боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Близ Мариуполя в сетях найден труп мужчины в военной форме17:45
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева17:01
- «Где Баден-Баден, а где ДНР»: Захарченко пожаловался на московских чиновников15:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых09:40
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- «Донбасские законы» приняты и будут дорабатываться09:10
- «Логика» оккупантов - продолжать обстрелы08:32
- СБУ: В рядах "ЛНР" с начала АТО воевали более 300 сербов20:49
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Война с бюрократией: Нацбанк обновил правила подачи документов22:00
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат21:45
- Оркестр на миллион: сколько стоит одежда для музыкантов Порошенко21:30
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Мишель Пфайффер рассказала, как ей удалось вырваться из секты21:03
- Северная Корея издала атлас мира с «российским Крымом»20:48
- В Украине немного ускорилась инфляция20:30
- В Мариуполе откроется дополнительный центр обслуживания Донецкоблэнерго20:15
- Заговоры на Покров Пресвятой Богородицы: что и как говорить22:38
- Как ухаживать за своей кожей осенью22:20
- Дієтологи: помилки у харчуванні сприяють передчасному старінню21:15
- Медики назвали основную причину сильных головных болей16:48
- Як лікувати мозолі15:30
- Названы пять лучших осенних способов укрепления иммунитета14:48
- Заметки из прифронтового блокнота: Сторожат сады курганы половецкие 14:08
- Медики поведали об удивительном свойстве корня имбиря13:48
- Бути перфекціоністом: чому це шкідливо12:15
- Зов природы: Уж в небе осень колобродит09:25
- В Раде рассказали, как жители неподконтрольного Донбасса смогут получать пенсии
- Перед тем, как выйти из дома, следует всегда оставлять монету в морозилке. Это сохранит ваше здоровье
- Порошенко рассказал об эмоциональном разговоре с жительницей оккупированного Донбасса
- Ищите женщину: у Захарченко неожиданно сделали заявление об убийцах Гиви и Моторолы
- "Какой Путин? Мы - Украина!" - "вата" Донецка больше не хочет российских подачек
- Россия согласилась на условие Украины по миротворцам на Донбассе: СМИ узнали неожиданные итоги встречи Суркова и Волкера
- Ходаковский рассказал, кто приказал расстрелять кадыровцев в Донецке в 2014 году
- Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
- Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
- Захарченко признал, что экономика «ДНР» убыточна