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Архив - Донецкая область

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

11.10.2017 09:11
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ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ДОНБАССА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ НОМЕР ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, передает zi.dn.ua.

На сайте профильного министерства, занимающегося вопросами внутренне перемещенных лиц, появилась информация об официальной работе горячей линии. До этого она работала в тестовом режиме. По-прежнему по номеру 0 800 309 110 переселенцам из восточных регионов Украины и аннексированного Крыма можно получить оперативную справочную информацию.

Как свидетельствуют статистические данные, чаще всего по разным вопросам на горячую линию за консультацией к представителю организации «Донбасс SOS», Министерству по вопросам временно оккупированной территории или советнику по вопросам ВПЛ обращаются жители Донецкой области.



Теги: Донбасс, Крым, Донецкая область, информация, горячая линия, переселенцы, ВПЛ
 
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