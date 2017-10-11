Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"

11.10.2017 12:42

Россия может пойти на полномасштабную аннексию всего Донбасса в случае, если Запад категорически откажется признавать аннексию Крыма и проводить обмен признания российским полуострова на освобождение Донбасса от российских военных. Об этом в интервью украинским СМИ заявил бывший советник Путина, известный эксперт Андрей Илларионов. Он отметил, что на данный момент Путин сохраняет надежду на размен, но такая ситуация может измениться в будущем.

Илларионов также заявил, что Россия сможет финансировать оккупированный Донбасс, не тратя крупных средств на регион. По его личным оценкам, оставшееся население оккупированного региона составляет около 3 млн человек, финансово поддерживать которых российский бюджет в целом способен.

Источник "Диалог.UA"