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Путин может пойти на включение Донбасса в состав России: бывший советник главы РФ назвал условие "крымского сценария"
Россия может пойти на полномасштабную аннексию всего Донбасса в случае, если Запад категорически откажется признавать аннексию Крыма и проводить обмен признания российским полуострова на освобождение Донбасса от российских военных. Об этом в интервью украинским СМИ заявил бывший советник Путина, известный эксперт Андрей Илларионов. Он отметил, что на данный момент Путин сохраняет надежду на размен, но такая ситуация может измениться в будущем.
Илларионов также заявил, что Россия сможет финансировать оккупированный Донбасс, не тратя крупных средств на регион. По его личным оценкам, оставшееся население оккупированного региона составляет около 3 млн человек, финансово поддерживать которых российский бюджет в целом способен.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Россия, Донбасс, Путин, оккупация
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